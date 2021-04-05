شكرا لقرائتكم خبر عن محمود زغيب بطلا للجمهورية فى الكيك بوكسينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمود ابراهيم زغيب لاعب الكيك بوكسينج ببطولة الجهورية المفتوحة ، للفئة العمرية 14 عاما ، فى وزن أقل من 60 كجم، بمنافسات البطولة التى أٌقيمت بملاعب ستاد طلائع الجيش، بمشاركة عدد كبير من لاعبى المحافظات، المشاركين فى المنافسات، وصل عددهم إلى 5 آلاف لاعب ولاعبة .

وكان محمود زغيب قد توج بالميدالية الفضية ، فى منافسات بطولة الجمهورية للقتال الحر، حيث أنه من المواهب الواعدة ، فى الكيك بوكس .

وحذر الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، من إقامة بطولات وهمية وأنشطة غير معتمدة دون إذن الاتحاد المصرى للعبة، خاصة أن ذلك الأمر أدى لإلحاق الأذى ببعض اللاعبين المشاركين فى مثل تلك البطولات غير المعتمدة.