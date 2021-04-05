شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفى بموكب المومياوات الملكية بنشر فيديو الاحتفالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لحظات خروج المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، في مشهد مهيب أبهر العالم، ونشر صلاح فيديو من لحظات خروج الموكب عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وسلطت الصحف العالمية الضوء على حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وشهد برنامج الحفل استعراض شارك به عدد كبير من الشباب الذين ارتدوا أزياء مستوحاة من الزى الفرعونى وإكسسوارات فرعونية من تاج وأحزمة مطلية بالذهب، أبهرت المشاهدين وجعلتهم يشعرون كما لو أن آلة الزمن عادت بهم للوراء لحضور موكب فرعونى لأحد الملوك أثناء انتقاله من التحرير لمنطقة الفسطاط.