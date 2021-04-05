شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفى بموكب المومياوات الملكية بنشر فيديو الاحتفالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لحظات خروج المومياوات الملكية من متحف التحرير إلى متحف الحضارة المصرية، في مشهد مهيب أبهر العالم، ونشر صلاح فيديو من لحظات خروج الموكب عبر حسابه الشخصي على انستجرام.
وسلطت الصحف العالمية الضوء على حفل موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وشهد برنامج الحفل استعراض شارك به عدد كبير من الشباب الذين ارتدوا أزياء مستوحاة من الزى الفرعونى وإكسسوارات فرعونية من تاج وأحزمة مطلية بالذهب، أبهرت المشاهدين وجعلتهم يشعرون كما لو أن آلة الزمن عادت بهم للوراء لحضور موكب فرعونى لأحد الملوك أثناء انتقاله من التحرير لمنطقة الفسطاط.
وواصلت الصحف الإسبانية تسليط الضوء على موكب مومياوات ملوك وملكات مصر الفرعونية، ونقلهم إلى متحف الحضارة المصرية، والذى خطف أنظار وانتباه العالم.
وقالت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية،: فى عرض مذهل، غادرت 22 مومياء من ملوك وملكات الدولة الحديثة القرنان السادس عشر والحادى عشر قبل الميلاد، المتحف المصرى السبت الماضى، وتجولت فى القاهرة على متن عربات مصفحة ذات زخرفة فرعونية، برفقة حراس خيول وقساوسة كما فى العصور القديمة.
وأوضحت الصحيفة أن مصر استطاعت أن تحقق عنصر الأمن والأمان فى الشوارع المصرية التى تزينت أيضا بالأضواء واللافتات المبهجة، بالإضافة إلى الموسيقى الراقية من مجموعة من الطبول الحية والأوركسترا السينفونية لأوبرا القاهرة، فكان العرض مثل المشهد السينمائى الذى تم إعداده وتصويره بدقة كبيرة.
وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن السياحة فى مصر ستشهد تقدما وازدهارا كبيرا فى الفترات القادمة، حيث أن العرض الذهبى لموكب المومياوات كان يعتبر أكبر ترويج سياحى للبلاد.