شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، الاعتماد على بعض لاعبي الفريق الذين لم يحصلون على فرصة كافية الفترة الماضية وكذلك العائدين من الإصابة خلال مباراة سيمبا التنزاني المقبلة.

ويلعب الأهلي مع سيمبا الجمعة المقبل بإستاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويرغب موسيماني في الدفع ببعض اللاعبين الغائبين عن المشاركة بشكل أساسي ، في مقدمتهم ، صلاح محسن وناصر ماهر فالأول لم يشارك كثيراً الفترة الماضية والثاني عائد من فترة غياب طويلة للإصابة بسبب جراحة في الكتف ، كما سيدفع بوليد سليمان الذي شارك في جزء من مباراة المريخ الماضية بعد فترة غياب طويلة للإصابة أيضاً.

كما يرغب المدير الفني في منح الفرصة لهؤلاء اللاعبين باعتبار أن مباراة سيمبا "تحصل حاصل" حيث صعد الفريقين للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها ، فالفريق التنزاني صعد كأول المجموعة برصيد 13 نقطة فيما صعد الأهلي ثانياً بـ8 نقاط بينما ودّع المريخ وفيتا كلوب الكونغولي البطولة.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق.

وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.

وأضاف موسيمانى، «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق فى قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذى قدمه الفريق فى اللقاء يحدث فى كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناءً على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».

واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى فريق كبير ويملك 9 بطولات أفريقية، وتأهل إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته فى مشوار الحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا.