طارق السعيد "ريفالدو الكرة المصرية" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "43"

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القاهرة - سامية سيد - يحتفل طارق السعيد، نجم الأهلى والزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم الأثنين، بعيد ميلاده الـ"43"، لاسيما أنه من مواليد 5 أبريل لعام 1978.

"ريفالدو الكرة المصرية" كما لقبته الجماهير كان يلعب فى مركز الوسط المهاجم ومركز الجناح الأيسر، وبدأ مشوار كرة القدم فى ناشئى الأهلى من عمر 11 إلى 14 عامًا، ثم انتقل للزمالك فى 1992 وعمرة 15 عاما، ولعب فى قطاع الناشئين حتى صعد للفريق الأول وعمره 17 عامًا فى موسم 95/96 تحت قيادة مستر فيرنر ومحمود سعد.

رحل طارق السعيد عن القلعة البيضاء فى 2001 ليخوض رحلة احتراف ناجحة فى فريق أندرلخت البلجيكى حتى 2003 حصل خلالها على بطولة الدورى والسوبر، ثم عاد للزمالك موسم 2003 حتى 2005 ثم انتقل للقلعة الحمراء من 2006 إلى 2008، وفاز بلقب أفضل لاعب فى مصر وحصل على لقب هداف الدورى فى عام 2001 مع الزمالك، كما حصل على 14 بطولة للدورى المحلى مع الزمالك، و8 بطولات مع الأهلي، وكان ضمن قائمة منتخب مصر التى حققت كأس الأمم الأفريقية 1998.

وحصد طارق السعيد مع الزمالك بطولة الدورى العام المصرى (2000/2001 & 2002/2003 & 2003/2004)، كأس مصر (1998/1999، بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس 2000، بطولة أفرواسيوى (1997/1998)، البطولة العربية 2003، والسوبر المصرى السعودى 2003.

وشارك مع المنتخب المصرى فى 66 مباراة دولية وكان أشهرها تسجيله هدفين فى المباراة التاريخية مع الجزائر عام 2002 بتصفيات كأس العالم.

وبدأت الإصابة فى التهام مشوار طارق السعيد الكروى ليقرر اعتزال الساحرة المستديرة فى موسم 2009 حفاظاً على تاريخه.