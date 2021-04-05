شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بواليا لأعلى سعر فى عيون الإدارة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النادى الأهلى يرفض رفضا قاطعا التفريط فى الكونغولى والتر بواليا، لاعب الفريق، دون استفادة مالية ذات قيمة عالية تعود بالنفع على خزينة القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد بواليا من أبرز محترفين الدورى المصرى الذين يمتلكون مهارة عالية، منذ أن كان لاعبا فى الجونة قبل الانتقال للأهلى، لذلك ترغب إدارة الأهلى فى عدم التفريط فيه إلا للنادى الذى يدفع أعلى سعر.

وكشف مصدر بالأهلي، أنه حال عدم التحصل على عرض مالي مغر لشراء خدمات بواليا فإن اللاعب سيستمر في صفوف الفريق الأحمر ولا نية للتفريط في خدماته، مؤكدا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض التفريط في اللاعب على طريقة السنغالي اليو بادجي، والذي رحل على سبيل الإعارة إلى أنقرة جوج التركي بدون مقابل مالي، على أن يتم بيعه بنهاية الموسم الجاري نظير 1.5 مليون دولار وفقا لرغبة النادي التركي.

كما أكد المصدر، أن إدارة الكرة بالأهلي مقتنعة بقدرات والتر بواليا، ولكن ترى أنه يواجه حالة من عدم التوفيق مع الفريق الأحمر وإذا ما صادفه التوفيق سيكون إضافة لهجوم الأهلي، مشيرا إلى أن رحيل اللاعب مرهون بقدوم عروض مغرية من أحد الأندية الخارجية لشراء عقده من الأهلي.

و يرصد الخليج 365 لقطات لبواليا فى الصور التالية: