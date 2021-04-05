رسميا.. استقالة ميدو من منصبه في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، استقالته من منصبه كمتحدث رسمي ومستشار فني لنادي بيراميدز.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تقدمت اليوم باستقالتي لإدارة نادي بيراميدز متمنيا التوفيق للفريق فيما هو قادم".

وكان بيراميدز قد أعلن في الثامن والعشرين من شهر فبراير الماضي، الاتفاق مع ميدو لتولي منصب المستشار الفني للنادي، جاء في ظل الخبرات التي يتمتع بها كلاعب ومدرب في السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن بيراميدز تعرض للخسارة أمس الأحد أمام الرجاء المغربي بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.