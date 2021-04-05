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بالمواعيد والقنوات.. الاتحاد ضد المقاولون ضمن مباريات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تقام اليوم الأحد، العديد من المباريات الأوروبية والمحلية، فمن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري ضد المقاولون العرب ضمن منافسات الممتزا، كما سيلتقي سانت باولي المحترف ضمن صفوفه المصري عمر مرموش مع آينتراخت براونشفايج بالدرجة الثانية الألماني.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم:

الدوري المصري (الجولة 17)

7:00- الاتحاد السكندري X المقاولون العرب

تنقل المباراة عبر قناة ON Time Sports 1 HD

(الجولة 29)

9:00- X بلد الوليد

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، beIN Sports 1 HD Premium

(الجولة 30)

7:00- إيفرتون X كريستال بالاس

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

9:15- وولفرهامبتون X وست هام يونايتد

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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