شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أمير سعيود "هداف أفريقيا" بقميص الأهلى؟.. ركلة جزاء مضحكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الجزائرى أمير سعيود، نجم فريق شباب بلوزداد الجزائرى، فى خطف الانظار بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعدما سجل ستة أهداف ليتربع على قمة هدافى دوري الأبطال بهذه النسخة، ومؤخراً قاد أمير سعيود فريقه لتحقيق فوز ثمين على حساب مازيمبي الكونغولي بهدفين دون رد في المباراة التي جاءت ضمن حسابات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ثنائية بطل الجزائر جاءت عن طريق أمير سعيود في الدقيقة 84، قبل أن يسجل يوسف بشو الهدف الثاني في الدقيقة 86.

ورفع لاعب الأهلي الأسبق أمير سعيود رصيده من الأهداف في المسابقة القارية إلى ستة أهداف ليتربع على القمة، متفوقًا على الثنائي سيف الدين تيري مهاجم المريخ وفراس شواط هداف الصفاقسي حيث يمتلك الثنائي خمسة أهداف.

وسبق للجزائرى أمير سعيود ارتداء قميص النادى الأهلى حينما تعاقد معه المارد الأحمر قادماً من مولودية الجزائر في موسم 2009 -2010 ليشارك في موسمه الأول في 14 دقيقة فقط في مباراة طلائع الجيش بالدوري ، وفى الموسم الثانى لسعيود داخل القلعة الحمراء شارك في 14 مباراة صنع خلالها هدفين ولم يسجل أي هدف ليرحل بعدها للصفاقسى التونسى ثم للدوي البلغارى ثم انتقل مع بلوزداد.

ويرتبط سعيود بذكرى سيئة مع جماهير الاهلى فلقد قام اللاعب الجزائرى بتنفيذ أغرب ركلة جزاء في الملاعب المصرية منذ عقود طويلة، وذلك خلال مباراة الأهلي مع كيما أسوان في دور ال32 لبطولة كأس مصر.

انبرى سعيود لتسديد ركلة الجزاء التي احتسبها حكم اللقاء محمد قطب، وحاول من خلالها التسديد بطريقة استعراضية انتهت بسقوطه على الأرض بصورة دراماتيكية "غريبة" لتضيع ركلة الجزاء بصورة مؤسفة وسط سخط وغضب من مانويل جوزيه المدير الفني للفريق وقتها، والتي ربما تكون هذه الركلة سببا أساسيا في تعجيل رحيل سعيود عن الأهلي هذا الموسم.

وارتقى بلوزداد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد مازيمبي عند نقطتين في المركز الأخير، ليودع بطل الكونغو المنافسات بصورة رسمية قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.

ومن المقرر أن يخرج شباب بلوزداد لمواجهة صنداونز في جنوب أفريقيا، في المقابل يستقبل مازيمبي نظيره الهلال السوداني.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: صنداونز (13 نقطة) - شباب بلوزداد (ست نقاط) - الهلال (خمس نقاط) - مازيمبي (نقطتين).