شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وشيكابالا مستمران فى تشكيلة الزمالك أمام تونجيث وأسامة فيصل يعود للهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أكثر من لاعب بفريق الزمالك في كسب ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بعد التألق في مباراة مولودية الجزائر، على رأسهم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمي، والذي تألق بشدة وتصدي لأكثر من كرة خطيرة لأصحاب الأرض طوال الـ 90 دقيقة وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا الذى قدم مباراة ممتازة، على مدار الشوط الأول بالكامل ومنتصف الشوط الثاني حتى غادر الملعب وشارك عبد الله جمعة بديلا له.

فيما أقترب أسامة فيصل المهاجم الصاعد من العودة للتشكيلة الأساسية في مباراة تونجيث، بعد غيابه عن قائمة الزمالك في الجزائر، وذلك بعدما فشل مروان حمدي في تقديم أوراق اعتماده لكارتيرون رغم مشاركته في الشوط الأول أمام المولودية ونفس الأمر تكرر مع المغربي حميد أحداد الذى لم يقدم الأداء المنتظر بعد مشاركته كبديل لمروان حمدي في الشوط الثاني.