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جنش وشيكابالا مستمران فى تشكيلة الزمالك أمام تونجيث وأسامة فيصل يعود للهجوم

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القاهرة - سامية سيد - نجح أكثر من لاعب بفريق الزمالك في كسب ثقة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بعد التألق في مباراة مولودية الجزائر، على رأسهم محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمي، والذي تألق بشدة وتصدي لأكثر من كرة خطيرة لأصحاب الأرض طوال الـ 90 دقيقة وكذلك محمود عبد الرازق شيكابالا الذى قدم مباراة ممتازة، على مدار الشوط الأول بالكامل ومنتصف الشوط الثاني حتى غادر الملعب وشارك عبد الله جمعة بديلا له.

 

فيما أقترب أسامة فيصل المهاجم الصاعد من العودة للتشكيلة الأساسية في مباراة تونجيث، بعد غيابه عن قائمة الزمالك في الجزائر، وذلك بعدما فشل مروان حمدي في تقديم أوراق اعتماده لكارتيرون رغم مشاركته في الشوط الأول أمام المولودية ونفس الأمر تكرر مع المغربي حميد أحداد الذى لم يقدم الأداء المنتظر بعد مشاركته كبديل لمروان حمدي في الشوط الثاني.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي  تونجيت السنغالي السبت المقبل، فى الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى استاد القاهرة الدولي، وكان الفريقان التقيا ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات بالسنغال وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

 

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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