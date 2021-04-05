شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق مصطفي يسجل أغلى أهدافه بقميص الزمالك فى شباك شوتنج ستارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، أغلى أهدافه في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1996، والذي جمع الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيرى، وهو الفريق الأصعب في القارة الأفريقية وقتها، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 2/1 فى نيجيريا، وجاء هدف الفريق الأبيض الوحيد بتوقيع طارق مصطفي.

وعن ذكرياته مع الهدف قال طارق مصطفى، "المباراة كانت أمام أحد أقوى الفرق الأفريقية وقتها، ودخل مرمانا هدفين وبدأنا نرى فى الملعب البطولة تضيع قبل مباراة العودة فى مصر، مشيرا إلى أن الهدف جاء فى الدقيقة الأخيرة من المباراة وأعاد لنا الحياة مرة أخرى".

وشدد طارق مصطفى على أنه يعتبره أغلى هدف فى مسيرته مع الزمالك نظرا لأنها البطولة الأولي له مع الزمالك وساهم خلالها بالعديد من الأهداف، كما أنه شارك فى مباراة الذهاب في 3 مراكز فى الملعب وهي الظهير الأيمن والوسط المهاجم والظهير الأيسر.

ووصف طارق مصطفي هذه البطولة بأنها صنعت جزءا كبيرا من نجوميته فى الكرة، كما قال لاعب وسط المنتخب الوطني الأسبق إن مباراة العودة اتخذت نفس السيناريو ولكن بالعكس حيث تقدم الزمالك بهدفين نجح فى صناعة أحدهما لأيمن منصور وخطف شوتنج ستارز هدفا فى اللحظات الأخيرة ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ويتوج الزمالك باللقب.