شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق مصطفي يسجل أغلى أهدافه بقميص الزمالك فى شباك شوتنج ستارز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل طارق مصطفى، نجم الزمالك السابق، أغلى أهدافه في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1996، والذي جمع الزمالك مع شوتنج ستارز النيجيرى، وهو الفريق الأصعب في القارة الأفريقية وقتها، وانتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك 2/1 فى نيجيريا، وجاء هدف الفريق الأبيض الوحيد بتوقيع طارق مصطفي.
وشدد طارق مصطفى على أنه يعتبره أغلى هدف فى مسيرته مع الزمالك نظرا لأنها البطولة الأولي له مع الزمالك وساهم خلالها بالعديد من الأهداف، كما أنه شارك فى مباراة الذهاب في 3 مراكز فى الملعب وهي الظهير الأيمن والوسط المهاجم والظهير الأيسر.
ووصف طارق مصطفي هذه البطولة بأنها صنعت جزءا كبيرا من نجوميته فى الكرة، كما قال لاعب وسط المنتخب الوطني الأسبق إن مباراة العودة اتخذت نفس السيناريو ولكن بالعكس حيث تقدم الزمالك بهدفين نجح فى صناعة أحدهما لأيمن منصور وخطف شوتنج ستارز هدفا فى اللحظات الأخيرة ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ويتوج الزمالك باللقب.
ونجح طارق مصطفي خلال مسيرته فى إحراز العديد من الأهداف المهمة مثل هدفه في بطولة أمم أفريقيا 98 ، فى مرمى المنتخب الجنوب الأفريقى بنهائى البطولة، والذى ساهم فى التتويج بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت ببوركينا فاسو بعد 12 سنة من الغياب، وجاء الهدف من تمريرة سحرية من حسام حسن هداف البطولة لهانى رمزى على حدود منطقة الجزاء والذى مررها مباشرة لطارق مصطفى فوضع الكرة مباشرة فى مرمى منتخب الأولاد لتفوز مصر بهدفين نظيفين .
وحقق المنتخب الوطنى النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أول لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الإطلاق، ثم الخسارة من المنتخب المغربى، ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى.
ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن الفراعنة حققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.