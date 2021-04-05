شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى أزمة الشناوي ومحمد هاني فى رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.
وأكد الشناوي وهاني أن ما حدث بينهما فى مباراة المريخ لم تكن سوى "نرفزة ملعب" سرعان ما انتهت بعد المباراة، بل مع بداية الشوط الثانى، خاصة أن هاني توجه إلى الشناوي فى الملعب واعتذر له وقبل رأسه على الملأ حتى تلتقط الكاميرات هذه اللقطة وتنتهي الأزمة قبل أن يتم تحريفها أو تفاقهما.
على الصعيد ذاته، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق.
وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».
وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.
وأضاف موسيمانى، «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق فى قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذى قدمه الفريق فى اللقاء يحدث فى كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناءً على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».
واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى فريق كبير ويملك 9 بطولات أفريقية، وتأهل إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته فى مشوار الحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا.