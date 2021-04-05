شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحتوى أزمة الشناوي ومحمد هاني فى رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتوى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، الأزمة التى وقعت بين ثنائي الفريق محمد الشناوي ومحمد هاني خلال مبارة المريخ السوداني، السبت، بالسودان فى بطولة أفريقيا. وعقد عبد الحفيظ جلسة بين الشناوي وهاني عقب المباراة التى انتهت بالتعادل 2/2 وطالبهما بإغلاق ملف الأزمة العابرة التى وقعت بينهما بين شوطي المباراة لأن الفريق أمامه ارتباطات مهمة الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً.

وأكد الشناوي وهاني أن ما حدث بينهما فى مباراة المريخ لم تكن سوى "نرفزة ملعب" سرعان ما انتهت بعد المباراة، بل مع بداية الشوط الثانى، خاصة أن هاني توجه إلى الشناوي فى الملعب واعتذر له وقبل رأسه على الملأ حتى تلتقط الكاميرات هذه اللقطة وتنتهي الأزمة قبل أن يتم تحريفها أو تفاقهما.

على الصعيد ذاته، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلي أن فريقه خاض مباراة قوية أمام المريخ السودانى شهدت تسجيل 4 أهداف بواقع هدفين لكل فريق.

وأضاف موسيمانى، «المباراة كانت مفتوحة من الفريقين، كما كنت أتوقع، وشهدت العديد من الفرص الضائعة التى لو أحسن لاعبونا استغلالها لتغيرت نتيجة اللقاء تمامًا، وإن كان التعادل عادلًا بالنسبة للفريقين وفقًا لأحداث المباراة».

وأشار المدير الفنى للأهلى إلى أن الفريق عانى بالفعل من بعض الأخطاء، وظهر بعض اللاعبين بصورة غير موفقة، وهو ما أثر على الشكل العام، لذا تم إجراء أكثر من تبديل فى الشوط الثانى والأهداف الأربعة تأثرت بأداء كل فريق.

وأضاف موسيمانى، «كنت أعلم أن المباراة لم تنته بعد الشوط الأول، وأثق فى قدرة اللاعبين على العودة، والأداء الذى قدمه الفريق فى اللقاء يحدث فى كرة القدم بشكل عام، ورغم الخسارة أمام سيمبا فإننا تغلبنا على فيتا كلوب، وتعادلنا مع المريخ، وحققنا هدفنا وتأهلنا، ولا أحد يمكنه أن يتوقع بطل المسابقة بناءً على الأداء، ولا أحد ممن تأهلوا على رأس مجموعتهم يتمنى مواجهة الأهلي».

واختتم موسيمانى تصريحاته مؤكدًا أن الأهلى فريق كبير ويملك 9 بطولات أفريقية، وتأهل إلى دور الثمانية رغم التعادل، ليواصل مسيرته فى مشوار الحفاظ على لقب دورى أبطال أفريقيا.