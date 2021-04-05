شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المستحقات أولى خطوات استعداد الزمالك لموقعة حسم التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالي، المصيرية والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقي والتي لا بديل فيها عن الفوز أمام الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس.

ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.

في ذات الصدد، قرر مسئولو نادي الزمالك، صرف مكافأة 25 ألف جنيه لكل لاعب بالفريق الكروي، وهى مكافأة الفوز على مولودية الجزائر، وفقا لما تنص عليه لائحة الفريق المعدلة والتي وضعها جهاز الكرة السابق برئاسة أشرف قاسم قبل الرحيل برفقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني الأسبق، حيث بدأ تطبيق هذه اللائحة منذ مباراة تونجيث في الجولة الثانية لدوري الأبطال في نسخته الحالية وتنص على صرف 15 ألف جنيه مكافأة فوز للاعبين بدوري الأبطال حال تحقيق الانتصار في مصر وتصبح المكافأة 25 ألف جنيه حال تحقيق الفوز خارج مصر وهو ما حدث في مباراة المولودية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.