شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المستحقات أولى خطوات استعداد الزمالك لموقعة حسم التأهل الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لا صوت يعلو داخل نادي الزمالك، فوق صوت الاستعداد لمباراة تونجيث السنغالي، المصيرية والمقرر لها يوم السبت المقبل في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات الأفريقي والتي لا بديل فيها عن الفوز أمام الأبيض مع انتظار خسارة مولودية الجزائر أمام الترجي بالجولة نفسها ليتأهل الأبيض كثاني المجموعة برفقة بطل تونس.
ووضع مسئولو الزمالك، صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين، في مقدمة الأولويات قبل مباراة تونجيث المصيرية، لتحفيز اللاعبين على التألق أمام بطل السنغال، والسعي وراء تحقيق الفوز، والوصول للنقطة 8 بدوري الأبطال، وانتظار سقوط المولودية بتونس، وذلك بعدما جدد الزمالك آماله بالفوز على بطل الجزائر على أرضه وأمام جماهيره بثنائية نظيفة في الجولة الخامسة مساء السبت، ليرفع رصيده للنقطة رقم 5 وجاء خسارة الترجي أمام تونجيث بالجولة نفسها ليجعل مباراتي الجولة الأخيرة في غاية الأهمية حيث يحتاج الزمالك للفوز وخسارة المولودية للتأهل بينما خسارة الترجي ستجعله يخسر أيضا صدارة المجموعة لصالح بطل الجزائر.
وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي، ويدير اللقاء محمدو كيتا حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل من، سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي مساعد ثاني من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.