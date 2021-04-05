شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستدرج المقاولون العرب فى ختام الجولة 17 للدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الاثنين، منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز حيث يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره المقاولون العرب في السابعة مساءاً على استاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بعد الفوز على البنك الأهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر ذئاب الجبل من غزل المحلة بهدف دون رد بنفس الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 3 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للحفاظ على موقعهم بالمربع الذهبى للدوري في ظل سخونة الصراع على هذا الموقع في جدول المسابقة بين عدة أندية.

في المقابل شدد عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب على لاعبيه أن مباراة الليلة لاتقبل القسمة على اثنين فلا بديل عن الفوز أمام ذئاب الجبل لتدشين خطة انتفاضة جديدة بجدول الدوري للهروب من مراكز القاع.