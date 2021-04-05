شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي راحة من التدريبات 24 ساعة ويستأنف غداً الاستعداد لمواجهة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لاعبى الفريق راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعدما استأنف الفريق تدريباته فى الواحدة ظهر أمس الأحد على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ووصلت بعثة الأهلي مطار القاهرة مساء السبت بعد خوض مباراة المريخ السودانى فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وتوجهت البعثة الحمراء من ملعب المباراة إلى مطار الخرطوم الدولي مباشرة لتستغرق رحلتها إلى القاهرة ساعتين ونصف عبر الطائرة الخاصة التى أقلت الفريق إلى السودان.

ويستعد الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى الجمعة المقبل بالقاهرة فى ختام منافسات دور المجموعت لدورى أبطال أفريقيا.

على صعيد متصل، كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلي، أن فريقه لم يظهر بمستوى جيد أمام المريخ السوداني، مؤكدا أن الأهلى دخل المباراة بشكل سيئ ولعب الشوط الأول بمستوى ضعيف وتأخر بهدفين، وكان من الممكن أن تصل النتيجة إلى ثلاثة، ولكن اللاعبين دخلوا الشوط الثانى بشكل أفضل نسبيا واستطاعوا تصحيح المسار وإدراك التعادل.

وتأهل الأهلى لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل مع المريخ السودانى بهدفين لكل فريق فى الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقال عبد الحفيظ، "الهدف الأساسى من دور المجموعات هو التأهل ونجحنا فى تحقيق ذلك، وسننتظر قرعة البطولة لمعرفة خصمنا فى دور الـ8 لأن الأمور حسمت بشكل نهائى فى المجموعة".

وأضاف مدير الكرة، أن الأهلى أمامه مباراة مهمة أمام سيمبا ويتطلع لتقديم مستوى مميز فيها، ثم يبدأ الاستعداد لمباراتى كأس مصر ضد النصر والزمالك فى الدوري، موضحا أن كرة القدم تعطى دروسا مجانية كل يوم وهى نفس الدروس لا تتغير أبدا، تحترم منافسك وتستعد جيدا للمباراة سوف تحقق الفوز".

وتابع، "يحسب لنا القدرة على العودة بعد التأخر بهدفين وتحقيق التعادل، وفى البطولات الكبيرة نتيجة المباراة تتوقف على حالة الفريق، ونحن لم نكن فى حالتنا أمام المريخ وكان من الوارد أن نخسر".

وأشار إلى أن العام الماضى تأهلنا من نفس الملعب أمام الهلال وحصدنا اللقب، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا، وكذلك آخر 3 بطولات إفريقية فاز بها الأهلى تأهل من دور المجموعات بـ11 نقطة، وأتمنى أن يكون ذلك فأل حسن لنا".