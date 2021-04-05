شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد 3 لقاءات مختلفة، حيث يلتقى كلا من، الطيران أمام الأهلي وطلائع الجيش أمام الزهور وهليوبوليس أمام سبورتنج، فيما تأهل الزمالك مباشرة فى ظل اعتذار أسيوط الرياضى.

وتأهل الأهلى بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 25 / 19 والزمالك بالفوز على عمال قنا 37 / 13 وهليوبوليس على الأولمبى 34 / 25 وطلائع الجيش على الشمس 28 / 22.