شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الاثنين، مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020 / 2021 على صعيد 3 لقاءات مختلفة، حيث يلتقى كلا من، الطيران أمام الأهلي وطلائع الجيش أمام الزهور وهليوبوليس أمام سبورتنج، فيما تأهل الزمالك مباشرة فى ظل اعتذار أسيوط الرياضى.
وتأهل الأهلى بالفوز على أصحاب الجياد بنتيجة 25 / 19 والزمالك بالفوز على عمال قنا 37 / 13 وهليوبوليس على الأولمبى 34 / 25 وطلائع الجيش على الشمس 28 / 22.
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مواعيد وصالات آخر 4 جولات فى المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2020 - 2021 لتقام أيام 8 و9 و15 و16 أبريل الجارى.
وتشهد جولة يوم الخميس الموافق 8 أبريل مواجهات بين كل من: الأوليمبى مع الأهلى وسبورتنج مع الطيران والزهور مع طلائع الجيش والزمالك مع هليوبوليس، فينا تقام الجولة الثانية عشر يوم 9 أبريل بلقاءات بين كلا من: سبورتنج مع الأهلى و الأوليمبى مع الطيران والزمالك مع طلائع الجيش والزهور مع هليوبوليس.
بينما ستقام الجولة الثالثة عشر يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران و طلائع الجيش مع سبورتنج و هليوبوليس مع الأوليمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك و الزهور مع الطيران و هليوبوليس مع سبورتنج و طلائع الجيش مع الأوليمبى.