شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمباراة إنبي على ملعب زهرة الجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاثنين، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال، استعداداته في معسكره المقام بأسوان استعداداً لاستضافة إنبي على ملعب زهرة الجنوب غداً الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وهي المباراة الأولى التي يستضيفها استاد أسوان منذ مارس قبل الماضي حيث بداية انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال مدرب أسوان، عن قائمة الفريق عقب المران الختامي لأسوان، حيث يعمل عبد العال على استغلال عامل الأرض في استعادة الانتصارات والروح الإيجابية لأبناء الجنوب بعد الخسارة الأخيرة بالدوري أمام سموحة بخماسية نظيفة.

ويتابع مجلس إدارة نادي أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، أخر تجهيزات ملعب زهرة الجنوب وغرف خلع الملابس بالإستاد، وذلك استعداداً لخوض مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، في أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش والذي أقيم قبل 428 يوماً بالتحديد، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.