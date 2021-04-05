شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب: الباب مفتوح أمام أوباما ومحمد إبراهيم ونطمح في التأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مصطفى، المدرب العام للمنتخب الوطنى، إنهم يتخذون الأمور خطوة بخطوة، مؤكدا أن البداية كانت من التأهل لكأس الأمم الأفريقية على رأس المجموعة كما وعد حسام البدرى، المدير الفنى، فى أول مؤتمر صحفي.

وأضاف مصطفى، فى تصريحات تليفزيونية: "فُزت بكأس الأمم الإفريقية كلاعب، وأطمح للفوز بها مرة أخرى كمدرب مع منتخب مصر ونطمح للتأهل لكأس العالم والظهور بشكل مُشرّف يليق باسم ومكانة منتخب مصر".

وتابع: "لاعبو منتخب مصر لم يكونوا فى حالتهم خلال مباراة كينيا، لكن من المهم أن تخرج من المباراة بما تُريد حتى فى أسوأ أحوالك والفراعنة يتميَّزون بالروح العالية، وهى أحد أهم أسباب الفوز والنجاح، وطارق حامد فقد حقيبته قبل السفر للقاء منتخب كينيا، واشترى حذاء جديدا".

واستطرد: "حمدى فتحى يُجيد اللعب فى المركزين 6 و8، وهذا سبب البدء بثنائية طارق حامد وحمدى فتحى فى مباراة كينيا وعدم ظهور الثنائى بأفضل صورة لا يمنع مشاركتهم معًا مرة أخرى أبدًا ومعظم اللاعبين كانوا خارج حالتهم فى تلك المباراة وليس هم فقط".

وأردف: "لاعبو منتخب مصر كانوا يمتلكون دافعا كبيرا للظهور بشكل مُميَّز خلال مباراة جزر القمر، لأنهم كانوا مقتنعين تمامًا أن ما ظهر أمام كينيا ليس منتخب مصر، ولا إمكانيات لاعبيه ومنتخب مصر قدَّم أفضل مباراة له منذ سنوات أمام جزر القمر".

واختتم: "أوباما ومحمد ابراهيم يسيرون بشكل رائع منذ بداية الموسم وكلاهما كانا ضمن حساباتنا قبل معسكر مارس، وباب المنتخب ما زال مفتوحا أمامهم بشرط الاستمرارية، حسام البدرى يستشير جميع أفراد الجهاز الفنى قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب فى المعسكرات".