شكرا لقرائتكم خبر عن إيتو: مصر وطن بالنسبة لى.. ومحمد صلاح صاحب قرار الرحيل عن ليفربول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسطورة الكاميرون صامويل إيتو، نجم برشلونة وتشيلسى سابقا، أنه كان سعيدا جدا بتقديم حفل الأفضل في أفريقيا رفقة المذيعة المصرية مريم أمين، والذى أقيم فى مصر.

وقال إيتو، في مداخلة بالفيديو مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لقد كانت من دواعى سرورى أن أكون مقدم حفل الأفضل فى أفريقيا، وشرف كبير لى أن أقوم بتقديم حفل الأفضل لعام 2019 الذى أقيم فى مصر".

وأضاف أسطورة الكرة الكاميرونية: "مصر هى وطن بالنسبة لى، أنا أفريقى كاميرونى، وكان لى الشرف أن أتواجد فى مصر، وحينما تحين الفرصة للتواجد في مصر سأفعل بكل تأكيد".

وعن الأفضل في أفريقيا، قال إيتو: "هناك الكثير من اللاعبين الجيدين فى الوقت الحالى مثل محمد صلاح ومانى أوباميانج ومحرز وأبو بكر سانيه كلهم يمثلون الكرة الأفريقية خير تمثيل فى الملاعب الأوروبية، ويقدمونها كما ينبغي".

وأوضح صامويل إيتو: "أعتقد أن محمد صلاح عليه الاختيار ما يناسب ظروفه وأسرته مثلما كنت أفعل دائما فى مشوارى، سواء بالرحيل عن ليفربول أو البقاء فهو صاحب القرار".