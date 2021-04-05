شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: كارتيرون أجاد قراءة المولودية وشيكابالا رجل المواقف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى أيمن منصور، نجم الزمالك والمنتخب الوطنى الأسبق على أداء لاعبى الزمالك أمام المولودية الجزائرى فى المباراة التى حسمها الزمالك بهدفين نظيفين فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وقال أيمن منصور، فى تصريحات لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك، إن هدف يوسف أوباما الأول فتح الطريق للفوز، مؤكدا أنه منح لاعبى الزمالك ثقة فى أنفسهم، وعن هدف شيكابالا وصفه أيمن منصور بأنه هدف عالمى، مؤكدا أن شيكابالا رجل المواقف الصعبة فى الزمالك.

كما تحدث أيمن منصور عن كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك وطريقة إدارته للمباراة، مؤكدا أن رغبة الفوز لدى كارتيرون انعكست على اللاعبين، وكانت هى مفتاح الفوز، خاصة أن خطوط الزمالك الثلاثة كانت قريبة من بعضها، مما سهل من الوصول لمرمى المنافس، وعدم منح الفرصة للاعبى المولودية لبناء هجمات على الزمالك.

فيما أكد ايمن منصور أن مروان حمدى كان أداؤه جيدا، ولكنه محتاج لمزيد من المباريات لكى ينسجم مع الفريق، أما عن مباراة تونجيث المقبلة فأكد أيمن منصور أن الزمالك ولاعبيه يعلمون جيد فريق تونجيث وعليهم تحقيق الفوز، والتأهل سيكون من توفيق الله حسب نتيجة مباراة الترجى التونسى والمولودية الجزائري.

من ناحية أخرى نفى عمرو الدردير، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، الأنباء المتداولة حول رحيل اللجنة التى تدير النادي، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، موضحا أن اللجنة تمارس عملها، وستكون موجودة فى مران الزمالك غدا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت تقديم اللجنة استقالتها من عملها، وسيتم تعيين لجنة جديدة عقب مباراة الفريق المقبلة بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى للزمالك، فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامى أحمد شوبير: "مصير اللجنة التى تدير نادى الزمالك فقط فى يد وزير الشباب والرياضة وكل ما يتردد بخصوص رحيلها الآن شائعات، وإدارة الزمالك تؤكد مساندتها لكارتيرون فى جميع القرارات الخاصة بالفريق".

وتابع الدردير: "إدارة نادى الزمالك تعاملت بحكمة مع قرار اتحاد السلة بخصوص لقاء الأهلى والزمالك، وأزمة إمام عاشور كانت بسبب استيائه من عدم البدء بشكل أساسى مع الفريق، لكنه لم يتجاوز فى حق الجهاز الفنى، تم توقيع غرامة على اللاعب مع نزوله للتدريب مع فريق الشباب".

وحقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدورى أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.