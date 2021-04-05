شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر: لو ظلمت حارس مرمى مش هعرف أنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني، أن شكوى محمد الشناوي الحارس الأول للفراعنة في مباراة جزر القمر، من العضلة الضامة، كانت سبب استبداله بين الشوطين بعد نقاش معه، حفاظا عليه، خاصة مع وجود أريحية في النتيجة.

وأضاف طاهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: " ظاهرة الحارس الأول مش جديدة علينا وعلى المنتخب، جميع منتخبات وفرق العالم عندها حارس أول، وأقوم باختيار الحراس لمصلحة المنتخب بعيدا عن أي انتماءات ولو حسيت إني ظالم حد مابيجليش نوم".

وتابع: "كابتن حسام البدري بيبقى حريص على سلامة اللاعيبة وخاصة حراس المرمى، نظرا لأهميتهم لدى أنديتهم، ودائما يقولى دول أمانة عندنا في المعسكرات، ولازم نرجعهم لفرقهم بصحة جيدة ودون إصابات".

واستطرد: عشنا 10 أيام من الضغط العصبي والسفر، المعسكر سار بشكل جيد جدا كل الأزمة كانت في تجميع اللاعبين في وقت قصير، اللاعبون المحترفون تدربوا معنا صباح يوم السفر إلى كينيا، وضيق الوقت أثر علينا، ولكننا ملزمين بالأجندة الدولية، وبعد العودة من كينيا كان هدفنا الوحيد هو الفوز على جزر القمر رغم تأهلنا.

وعن مباراة كينيا قال طاهر: الأداء لم يكن يرضينا كجهاز فني ولا يرضي جماهير مصر ولكن حققنا مكسبا بأداء جيد خلال مباراة الأمس، واللاعبون أثبتوا أنهم على قدر المسئولية لارتداء قميص المنتخب.