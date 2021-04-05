شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب: ضم عبد المنصف على سبيل التكريم إهانة للحارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني، عن السبب في عدم ضم محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، في معسكر الفراعنة لمباراتي كينيا وجزر القمر، قائلا: "المنتخب مفيش فيه مجال للتكريم، وضم حارس مرمى تحت مسمى التكريم زي حالة محمد عبد المنصف أنا بشوفها إهانة للحارس".

وأضاف طاهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "كان هناك 7 حراس في القائمة المبدئية لمنتخب مصر، لم يكن بينهم عبد المنصف، أنا أرى مجهوده وأحترم إصراره لكن لديّ حراسا أكثر جاهزية".

وعاتب مدرب حراس المنتخب، نظيره في نادي سموحة أحمد ناجي، قائلا: "حينما كنت مدربا لمنتخب مصر يا كابتن ناجي كنت أكثر الداعمين لك، لكني تعرضت لهجوم عنيف؛ بسبب عدم اختيار الهاني سليمان حارس سموحة، رغم أنه كان في القائمة المبدئية للحراس".

وتابع أيمن طاهر: "محمد الشناوي هو الحارس الأول للمنتخب، هل لدى أحد شك في هذا؟!، حتى وإن ارتكب بعض الهفوات فهو لديه رصيد كبير لدى الجماهير".

وأردف مدرب حراس منتخب مصر: "نصيحتي لعبد المنصف دع أداءك يتحدث عنك للجهاز الفني لمنتخب مصر، ركز في عملك، وستكون في المكانة التي تستحقها، نحن نتابع جميع مباريات الدوري، ولا يوجد فريق أو مباراة تسقط من متابعتنا".