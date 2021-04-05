شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبدالعزيز: لا أتوقع رحيل كارتيرون عن الزمالك مرة أخرى بنفس الطريقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عبدالعزيز، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، إن الزمالك يستحق الفوز على مولودية الجزائر، وبإمكانه الفوز على تونجيث السنغالي في القاهرة.

أضاف في تصريحات تليفزيونية: «كارتيرون يدرس كل لاعب نفسيا بشكل منفصل، ويجيد تحفيظ اللاعبين لطريقة اللعب، ولهذا استطاع إعادة الزمالك الحقيقي في مواجهة مولودية الجزائر».

وأردف: «كارتيرون لا يسأل عن خسارة دوري الأبطال في الموسم الماضي، ولا أتوقع أن يرحل عن الزمالك مرة أخرى بنفس الطريقة».

وبسؤاله عن غضب اللاعبين من كارتيرون بسبب رحيله المفاجيء قبل ذلك، أجاب: «هو تحدث معهم عقب عودته، وشرح لهم سبب ما حدث ولا أعتقد أن يكرر ذلك مرة ثانية».

وأكمل:«أسلوب الزمالك لا يعتمد على الدفاع، ولكن على التنظيم بين جميع الخطوط في أرض الملعب، واستغلال سرعات عناصر الخط الأمامي».