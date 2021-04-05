شكرا لقرائتكم خبر عن تحريض ملكي لإصابة محمد صلاح أمام ريال مدريد في دوري الأبطال.. و«مو» يرد (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فلاش باك عن غلاف موقع ماركا الذي اعتبره موقع ليفربول إيكو الموالي لفريق الريدز تحريضا ضد محمد صلاح لإصابته خلال مباراة ريال مدريد المقرر إقامتها الثلاثاء 6-4-2021 في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان غلاف وعنوان موقع صحيفة ماركا أثار غضبا داخل كتيبة ليفربول الإنجليزي، خاصة بعد أن نشر الموقع الإسباني الموالي لفريق ريال مدريد صورة للجزار الإسباني راموس أثناء إسقاطه محمد صلاح على كتفه خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 الذي أقيم في أوكرانيا وانتهى بفوز الملكي بثلاثية مقابل هدفا.

وذكر موقع ليفربول إيكو: «عنوان موقع ماركا الإسباني بمثابة دافع لفريق ليفربول إضافي قبل لقاء ريال مدريد، يبدو أن صحيفة إسبانية تهدف إلى حفر محمد صلاح».

وأضاف التقرير الإنجليزي أن الصحيفة التي غالبا ما تستحضر شائعات انتقالات جامحة وتتعاطف مع ريال مدريد، أصدرت نسختها مع عنوان رئيسي في الصفحة الأولى يترجم إلى «هذا الفريق يريد المزيد، فوق صورة سيرجيو راموس وهو يصيب صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018».

يأتي هذا الإصدار بعد قرعة ربع نهائي الكأس الأوروبية، التي أجريت الجمعة وشهدت مواجهة الريدز مع فريق المدرب زين الدين زيدان الشهر المقبل في تكرار للمباراة في كييف.

تلك المباراة في عام 2018، التي فاز بها ريال مدريد 3-1 بعد خطأين فادحين من الحارس لوريس كاريوس، شابها خطأ عندما أخطأ راموس قائد لوس بلانكوس صلاح في الدقيقة 22- لينهي قبل الأوان مشاركة النجم المصري في الحدث الرائع بعد هدفه المذهل 44. الموسم.

وتابع التقرير الإنجليزي، لاستعادة الأمر في ذلك الوقت، لا سيما بطريقة فظة باستخدام صورة وعنوان رئيسي يشير إلى أن لاعبي ريال مدريد يريدون المزيد مما حدث بين راموس وصلاح، هي مجرد لقطة رخيصة.

وانتهى التقرير إلى نصيحة للمدرب الألماني يورجنن كلوب وفريقه، وقال: إذا احتاج الريدز إلى المزيد من الحافز للانتقام من نتيجة 2018، فإن يورجن كلوب سيحتاج فقط إلى لصق بضع نسخ من الصفحة الأولى لماركا حول غرفة الملابس.

محمد صلاح يرد على الانتقام من راموس وريال مدريد

تحدث محمد صلاح خلال الحوار الذي نشره موقع صحيفة ماركا بالفيديو عن مواجهة ريال مدريد المرتقبة التي ستقام في دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وعن المواجهة الخاصة التي ستجمعه بالمدافع الإسباني سيرجو راموس، بعد واقعة إصابته في كتفه الأيمن خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في أوكرانيا عام 2018 وانتهى بقوز النادي الملكي بثلاثية مقابل هدف.

* هل لديك دافع خاص للانتقام من كييف؟

صلاح: دعنا نقول فقط إن لدي دافعًا خاصًا للفوز بالتعادل والتأهل إلى نصف النهائي. ما سيحدث الآن لن يغير نتيجة النهائي في كييف. كان هذا في الماضي.

* وهل هناك دافع خاص لمواجهة سيرجيو راموس مرة أخرى؟

صلاح يضحك ويقول: كانت هذه اللعبة من الماضي، لذا لا أفكر في الأمر، أفكر في الفريق، يركز الجميع على فريقهم ويريد الجميع الفوز هذا كل شيء.