شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدفه للرجاء.. مدرب حراس الأهلي السابق يوجه نصيحة إلى شريف إكرامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق سليمان، مدرب حراس المرمى السابق بالأهلي، إن شريف إكرامي حارس جيد رغم الأخطاء التي وقع فيها خلال لقاء الرجاء المغربي.

وأضاف طارق سليمان، في تصريحات تليفزيونية، أن تمركز شريف إكرامي ورؤيته للكرة في الهدف الأول للرجاء، كان جيدا لكنه تعامل معها بشكل خاطئ، واستعجل كثيرا في النزول، كان يجب أن يكون أثقل من ذلك.

وتابع: «شريف إكرامي تسرع في التعامل مع كرة الهدف الأول للرجاء، كان يجب أن يؤمن القائم ويترك الكرة تمر خارج الملعب ولكنه تسبب في تغيير اتجاه الكرة إلى داخل المرمى، بهذا الشكل».

وواصل: «يجب أن يكون هناك دورًأ لمدرب الحراس الخاص بإكرامي الآن معه، لأنه حارس كبير، وتعاملت مع إكرامي في مثل هذه المواقف والحارس عاد أقوى».

وأكمل: «يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا».