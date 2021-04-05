شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ينتزع الألقاب من زملائه داخل ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، مازال حديث الموقع الرسمي لفريقه عقب ليلة التألق أمام الأرسنال والذي فاز به الريدز بثلاثية نظيفة دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على أرض ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي.

ونشر الموقع تعليقا جديد عن النجم المصري محمد صلاح، وقال من خلاله: الفرعون المصري يرسل تحياته الملكية إلى الشباك اللندنية!.

ونشر الموقع الرسمي تعليقا آخر، وكتب عليه: تعرفين طريقك جيدًا، في تعليق لقدمين محمد صلاح، بأنهما يعرفان طريق المرمى دائما.