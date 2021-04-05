شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يكشف تدخل حسام البدري في اختيارات حراس المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أيمن طاهر مدرب حراس المنتخب الوطني، حقيقة تدخل حسام البدري المدير الفني لمصر، حول اختياراته لحراس منتخب مصر خلال الفترة الماضية خلال معسكر مارس الذي شهد مباراتين للمنتخب مع جزر القمر وفاز به المنتخب برباعية وكينيا الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

أضاف طاهر خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن حسام البدري لم يتدخل في عملي خلال عملية اختيار حراس المنتخب قبل المعسكر المنتخب، كل ما يدور معه هو عرض لأسماء الحراس وأسباب استبعاد وضم الحراس.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الاول، بقيادة حسام البدري، على خوض مباراة ودية خلال فترة الاجندة الدولية المقرره بين 31 مايو الى 15 يونيو المقبل ، استعدادا لاولى مباريات المنتخب فى التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 و المقرره امام منتخب أنجولا .

ويواصل الجهاز الفني مشاوراته لاختيار طرف المباراة الودية، حيث حدد البدري اهدافة من المباراة الودية وأهمها يكون طرفها من المنتخبات المصنفة المستوي الرابع من اجل الدفع ببعض اللاعبين الجدد وتجربة اكثر من طريقة خلال المباراة من اجل تطبيقها أمام انجولا. ومن المقرر الاستقرار على عدة منتخبات تهميدا لبدء مخاطبة احداهما من قبل مسؤولى اتحاد الكرة.