شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر: فكرت في عدم ضم أي حارس من الزمالك للمنتخب لولا تألق جنش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أيمن طاهر، مدرب حراس المنتخب الوطني الأول، أنه قرر ضم محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمعسكر المنتخب الأخير، بسب جاهزيته الفنية.

وقال أيمن طاهر، في تصريحات تلفزيونية: «قررت ضم جنش لمعسكر المنتخب الأخير، بسبب جاهزيته الفنية، على الرغم من تألق محمد أبوجبل، معي في الفترة الماضية».

وأضاف :«لولا تألق جنش، في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الأخيرة، لكنت لن أضم أي حارس من الزمالك لمعسكر المنتخب»، مؤكدًا:«فكرت لبعض اللحظات في عدم ضم أي حارس من الزمالك للمعسكر الخاص بمباراتي كينيا وجزر القمر، لولا تألق جنش، في مباراة الزمالك الأخيرة».

وتابع :«الأهم عندي مصلحة المنتخب بعيدًا عن الانتماءات الشخصية»، مشيرًا :«قررت استبدال محمد الشناوي، في مباراة جزر القمر الأخيرة، بسبب شعوره بتقل في العضلة الضامة، من المهم أن يعود الحارس لنادي وهو سليم».