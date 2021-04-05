شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة تونجيث تصل القاهرة الأربعاء استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصل بعثة تونجيث السنغالي، الأربعاء، إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع تونجيث السنغالي، السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وكلفت الادارة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز، نبيل عبدالفتاح، مدير العلاقات العامة بالنادي بإستقبال بعثة تونجيث لحظة وصولها إلى القاهرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة لهم اثناء اقامتهم في القاهرة.

وأنهي عبدالفتاح كافة الإجراءات الخاصة بحجز الملعب الذي سيتدرب عليه فريق تونجيث استعداداً لمواجهة الزمالك.