جائزة الدوحة الكبرى: ثنائية فرنسية تاريخية بفوز كوارتارارو أمام زاركو

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الدوحة : أحرز دراج ياماها الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الأول في سباق فئة موتو جي بي خلال جائزة الدوحة الكبرى للدراجات النارية، المرحلة الثانية من الموسم الجديد، بتقدمه على مواطنه دراج دوكاتي يوان زاركو.

وبعدما كان أول المنطلقين في سباقه الثاني ضمن فئة الكبار، أنهى الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي أفينتيا) السباق الثاني توالياً على حلبة لوسيل التي افتتحت الموسم الأحد الماضي بجائزة قطر الكبرى، في المركز الثالث ليكمل منصة التتويج.

وفي أول تعليق له بعد الفوز، قال كوارتارارو مازحاً إنه "سأستمتع باللحظة الليلة بماكدونالدز (برغر) لذيذة"، مضيفاً "شقيت طريقي من المركز الثامن. السرعة والحلبة كانتا مختلفتين عن التجارب الحرة الرابعة والأخيرة ولفة الإحماء".

وكشف "لطالما حلمت بالفوز في قطر، لكن لسوء الحظ لم أكن الأول" الذي يفوز في قطر هذا الموسم بسبب إقامة سباقيين توالياً على حلبة لوسيل.

وهي المرة الأولى في تاريخ الفئة الأولى التي يحل فيها فرنسيان في المركزين الأولين، فيما تعود المرة الأخيرة التي صعد خلالها فرنسيان الى منصة التتويج لعام 1954 في رينس الفرنسية حين فاز بيار مونوريه وحل جاك كولو ثالثاً.

وبعدما حل ثانياً في السباق الافتتاحي خلف الإسباني مارك فينياليس (ياماها)، تمكن زاركو الأحد من التربع على صدارة الترتيب العام برصيد 40 نقطة، بفارق أربع نقاط عن كوارتارارو الذي حل خامساً قبل أسبوع ثم نجح الأحد في تحقيق فوزه الرابع في الفئة الكبرى والخامس بالمجمل.

ويخوض الفرنسيان الموسم الجديد مع فريقين جديدين ما يزيد من أهمية ما حققاه في السباقين القطريين.

وأكمل الإسبانيان أليكس رينس (سوزوكي) وفينيالس (ياماها) المراكز الخمسة الأولى في هذا السباق الذي كان مخيباً جداً لدراجي ياماها أس أر تي الإيطاليين فرانكو موربيديلي وصيف بطل الموسم الماضي (حل في المركز الثاني عشر) والأسطورة فالنتينو روسي (حل في المركز السادس عشر بعدما انطلق من المركز الـ21 قبل الأخيرة في أسوأ انطلاق له خلال مسيرته في الفئة الكبرى).

أما الإيطالي الآخر فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الذي حل ثالثاً الأحد الماضي، فجاء اليوم في المركز السادس، أمام حامل اللقب الإسباني جوان مير (سوزوكي) والجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) والإسباني الآخر أليكس إسبارغارو (أبريليا) توالياً.

وبعدما أمضت قرابة شهر في قطر حيث أقيمت أيضاً التجارب الشتوية، تنتقل بطولة العالم الى أوروبا اعتباراً من 18 نيسان/أبريل مع جائزة بورتيماو البرتغالية.

فوز لوّز مجدداً

وبعدما بات الأحد الماضي أول دراج بريطاني يخرج منتصراً من المرحلة الافتتاحية، حقق سام لوّز فوزه الثاني توالياً في مستهل الموسم، متقدماً مجدداً على زميله الأسترالي ريمي غاردنر بفارق 0,190 ثانية.

وعلى غرار المرحلة الافتتاحية، كانت المراكز الخمسة الاولى من نصيب فريق كاليكس حيث الإسباني راوول فرنانديس ثالثاً أمام الإيطالي ماركو بيتزيكي والياباني آي أوغورا توالياً.

ورفع لوّز رصيده في الصدارة الى 50 نقطة كاملة، بفارق 10 عن غاردنر، فيما يحتل فرنانديس المركز الثالث برصيد 27.

وكشف البريطاني أن "الرياح كانت حاضرة وكان من السهل البقاء في الخلف (خلف الدراجين المتواجدين أمامه)، لكن بعدما أصبحت في المقدمة عانيت للابتعاد بسبب الرياح".

وتابع "قمت بعمل جيد حقاً خلال هذه الأسابيع الثلاثة في قطر. بامكاني الذهاب الى (السباق البرتغالي المقبل) بورتيماو بمعنويات جيدة".

انجاز هائل للإسباني آكوستا

وفي فئة موتو 3، حقق الدراج الإسباني اليافع بدرو آكوستا الذي يخوض مع كاي تي أم موسمه الأول في بطولة العالم، انجازاً هائلاً بعدما خرج ابن الـ16 عاماً منتصراً الأحد رقم انطلاقه من خط الحظائر بسبب عقوبة مفروضة عليه.

وأكد آكوستا أن ما حققه الأحد الماضي في لوسيل حين حل ثانياً خلف الإسباني خاومي ماسيا (كاي تي إم)، لم يكن وليد الصدفة بل أنه يتمتع بموهبة كبيرة جداً وهو بات أول دراج في تاريخ هذه الفئة يفوز بالسباق بعد انطلاقه من خط الحظائر.

وتقدم الإسباني في نهاية اللفات الـ18 التي شهدت اصطدام بين مواطنه جيريمي ألكوبا والاسكتلندي جون ماكفي حين كانا في صدارة السباق، على الجنوب إفريقي دارين بايندر (هوندا) بفارق ضئيل جداً بلغ 0,039 ثانية، فيما جاء الإيطالي نيوكولو أنتونيلي (كاي تي أم) ثالثاً بفارق 0,482 ثانية.

وتربع آكوستا على صدارة الترتيب العام برصيد 45 نقطة، وبفارق تسع نقاط عن بايندر الثاني، فيما تراجع ماسيا الى المركز الثالث بـ32 نقطة بعدما اكتفى الأحد بالمركز التاسع.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في سباق موتو جي بي:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 42:23.997 دقيقة

2 الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي براماك) بفارق 1.457 ثانية

3 الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي براماك) بفارق 1.500 ث

4 الإسباني أليكس رينس (سوزوكي) بفارق 2.088 ث

5 الإسباني مافريك فينياليس (ياماها) بفارق 2.110 ث

ترتيب بطولة العالم:

1 زاركو 40 نقطة

2 كوارتارارو 36

3 فينياليس 36

4 بانيايا 26