شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس منح الفرصة لمحمود كهربا أمام سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، منح الفرصة لمحمود كهربا، لاعب الفريق الأحمر، في مباراته القادمة ضد سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي لفترة طويلة بسبب العقوبة الموقعة عليه.

وقرر الجهاز الفني للأهلي إيقاف محمود كهربا شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه؛ بسبب رفض مصافحة بيتسو موسيماني، بعد مباراة فريقه بالدوري ضد طلائع الجيش، وتعامله بطريقة غير لائقة مع مدربه، قبل أن يتم العفو عليه قبل السفر إلى السودان، ويشارك في مران الفريق الأحمر الأحد عقب العودة من السودان.

ويفكر موسيماني في ضم كهربا لقائمة مباراة سيمبا، والإبقاء على اللاعب على دكة البدلاء، بحيث يدفع به في الشوط الثاني من عمر المباراة، واستغلال أن المباراة تحصيل حاصل، بعد حسم الفريقين المتأهلين لدور الثمانية الأفريقي وترتيب الثنائي الصاعد، في تجهيزه للمرحلة القادمة على أمل الاستفادة منه في مباريات فريقه بالدوري ودوري الأبطال.

وغاب كهربا عن المشاركة في المباريات لمدة شهر كامل مكتفيا خلالها بخوض تدريبات انفرادية وداخل صالة الجيم؛ للحفاظ على لياقته البدنية، ولكن فترة غيابه الطويلة ستؤثر على أدائه في الملعب بالسلب، لذا يحتاج الدفع به في المباريات تدريجيا لرفع لياقته البدنية.