شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان يحذر لاعبي إنبي من التهاون أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي، لاعبيه من التهاون في مواجهة أسوان المقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام.

وطالب حلمى طولان لاعبيه بضرورة استغلال أنصاف الفرص، وعدم الاستهتار أمام أسوان لاقتناص الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة النتائج الإيجابية، والزحف نحو المراكز المتقدمة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ولفت المدير الفني لفريق إنبي أنظار لاعبيه إلى النتائج السلبية التي يعانى منها فريق أسوان، محذرا إياهم من الانتفاضة المتوقعة لأبناء زهرة الجنوب خصوصا أنهم يلعبون المباراة على أرضهم ولن يفرطوا في نقاط المباراة بسهولة.

إنبي يواجه أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحتل إنبي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة وبفارق الأهداف عن مصر للمقاصة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط بعدما خاض 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 16.

كان حلمى طولان قد أجرى جراحة ناجحة خلال الأيام الماضية، وحصل على راحة لمدة يومين، بعد إجراء عملية تفتيت حصوة على الكلى، بناء على نصيحة الأطباء قبل العودة لقيادة تدريبات الفريق البترولي مجددا، استعدادا لمباريات الدوري المصري الممتاز.