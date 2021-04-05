شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يرفض صرف مكافآت الفوز على الإسماعيلي بسبب اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو سيراميكا صرف مكافآت، خاصة بعد الفوز على الإسماعيلى في المباراة التي جمعت الفريقين بالسبت ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري؛ بسبب الالتزام باللائحة التي وضعتها الإدارة منذ بداية الموسم وعدم وجود شىء يدعو للاستثناء.

وتضع إدارة نادى سيراميكا نظاما من بداية الموسم تسير عليه فيما يخص صرف مكافآت للاعبين، خصوصا أن اللائحة التي تم إعدادها منذ بداية الموسم تتبع أسسا محددة لفرض النظام والانضباط داخل الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة.

وتحدث معتز البطاوى، المشرف على الكرة فى نادي سيراميكا، عن طموح فريق في الدورى المصري هذا الموسم قائلا: "فريق سيراميكا طموحه تحقيق مركز متقدم في جدول ترتيب الدورى المصري وهدفه التواجد في المربع الذهبي لتلبية طموح مجلس الإدارة الذى منح الثقة للاعبين والجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان".

وارتقى فريق سيراميكا إلى المركز الثامن بترتيب جدول الدورى المصري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 19 هدفا.

وفاز سيراميكا على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصري.

افتتح التسجيل للإسماعيلى فخر الدين يوسف في الدقيقة 43 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 66 من ركلة جزاء أيضا، ثم أضاف محمد إبراهيم الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 76.