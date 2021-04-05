شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضع خطة هجومية في قيادة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري على اللعب بطريقة هجومية أمام المقاولون العرب، في المباراة المقرر إقامتها اليوم الاثنين في الجولة رقم 17 من عمر مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويلعب العميد بطريقة 3 – 4 – 3 في مواجهة المقاولون العرب، وهي الخطة التي يتبعها جوارديولا مع مانشستر سيتي، ويتصدر بها الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويدور في عقل العميد استغلال البطء الشديد في وسط ملعب المقاولون العرب واستغلال الكثافة الهجومية والضغط العالي للظفر بالنقاط الثلاثة، وتعزيز موقعه بالمربع الذهبي.

ومن المقرر وفق رؤية حسام حسن أن يلعب محمد صبحي في حراسة المرمى، أمامه ثلاثي الدفاع صبري رحيل وداميون لوي نانا وفوزي الحناوي (حال تعافيه من الكدمة في وجه القدم)، على أن يلعب السيد سالم وعمار حمدي كطرفي وسط الملعب، بينهم الثنائي أحمد نبيل مانجا وإيمانويل أوكوي، وأمامهم ثلاثة مهاجمين، هم خالد الغندور وأمامه رأسي الحربة روماريو ويلياميز ورزاق سيسيه.

واستعد الفريق السكندري لمواجهة المقاولون بأربع مباريات ودية، في فترة التوقف استهلها بالفوز على فريق الشباب بالنادي بهدفين دون رد، قبل أن يفوز على ماريا، أحد أندية الدرجة الرابعة بعشرة أهداف دون رد، ثم العودة للفوز على مركز شباب النصر بثلاثية دون رد، واختتم ودياته بمهرجان أهداف جديد على فريق بلقاس بثمانية أهداف دون رد، ليكون عدد أهداف زعيم الثغر في ودياته 23 هدفا، مما طمأن الجهاز الفني على مستوى لاعبيه.