شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: لدينا 3 حراس كبار.. وهنعمل اللى علينا فى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أسامة نبيه، المدرب العام لنادى الزمالك، أن الفوز على مولودية الجزائر أولى خطوات تعديل المسار في الفريق، خاصة أن الفوز جاء بنتيجة وأداء مميز من الفريق في الجزائر.

وقال أسامة نبيه، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورت 2: "لا نفكر في الماديات إحنا فينا اللى مكفينا، ونعمل وسط محيط من المشاكل ولكننا نسعى دائما لفصل اللاعبين عنها".

وأضاف مدرب الزمالك: "النقطتان شكلهم مش حلو على نادى كبير مثل الزمالك، لذلك كان هناك إصرار على تصحيح المسار والعودة بالثلاث نقاط، وخرجنا من مصر وهدفنا الفوز على المولودية في عقر داره، والتوفيق حالفنا؛ بسبب الجهد المبذول من اللاعبين".

وأوضح أسامة نبيه: "هدف شيكابالا أمام المولودية معتاد فهذه إمكانياته الفنية، والمنافسة بين حراس مرمى الزمالك حلوة ومحيرة، في ظل التألق الكبير الذى يعيشه محمود عبد الرحيم جنش، وده حاجة كويسة للنادى؛ لأنه يمتلك ثلاث حراس على أعلى مستوى، وكلهم مثلوا المنتخب، ومن الوارد عمل المداورة بين الحراس ليه لأ".

وتابع أسامة نبيه: "أي عقوبة على أي لاعب سنعلنها على الفور، وعقوبة إمام عاشور غير مقترنة بوقت، ومن الأفضل عدم الحديث عليها، وهو زعلان من نفسه بس ما ينفعش يتجاوز".

واختتم مدرب الزمالك كلامه: "سنلعب على الفوز على تونجيث، وسنفعل ما علينا وننتظر نتيجة الترجى والمولودية، وأتوقع أن يخوض الترجى المباراة بكل قوة حفاظا على اسمه".