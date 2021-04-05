شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر: فكرت فى استبعاد جميع حراس الزمالك من معسكر المنتخب الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الوطني، بأنه فكر في عدم ضم جنش أو أي حارس من الزمالك في معسكر الفراعنة الأخير، الذي خاص خلاله المنتخب مباراتي جزر القمر وكينيا وحسم بطاقة التأهل لنهائيات أمم إفريقيا بالكاميرون مطلع العام المقبل.

وأضاف طاهر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "البعض يقول لماذا جنش على حساب أبو جبل، أنا أمامي 8 أيام مطلوب مني مباراتين وسفرية خارج البلاد، هل أختار أكثر حارس جاهز أم أختار حارس بعيد عن المشاركة في ظل ضيق الوقت".

وعن المواءمة في الاختيارات بين الأهلي والزمالك أكد مدرب حراس المنتخب الوطني: "صدقني تكلمت مع كابتن حسام البدري في عدم ضم أي حارس من الزمالك؛ لأن أبو جبل غاب عن المشاركة في الفترة الأخيرة، وجنش لم يكن قد وصل إلى الفورمة المطلوبة".

وتابع أيمن طاهر: "أقوم باختيار حراس المرمى في قائمة المنتخب ثم أتناقش مع حسام البدري بشأنهم، والبدري لم يتدخل في اختياراتي إلا في المعسكر الأخير، كنت أرغب في تواجد حارس مرمى صاعد في قائمة المنتخب بالمعسكر الأخير لكن البدري وجد أن الوقت غير مناسب".

وأضاف: هناك حالة غريبة الشكل منذ تولي هذا الجهاز مسئولية المنتخب، هذا جهاز مصري خالص هل لو كان جهازا أجنبيا كان سيتعرض إلى هذا الكم من الشائعات والانتقادات، ولكن عندما تعمل في المنتخب ليس أمامك سوى شىء واحد فقط، وهو أنك تعمل من أجل مصر، نحسب حساب كل قرار، والأمر النهائي للبدري، ولا نفوت أمرا إلا ونتناقش فيه.

وعن تصريحات المهدي سليمان في بيراميدز قال أيمن طاهر: تابعت تصريحات المهدي سليمان وأتحدث مع الحراس عندما تكون لديهم أزمات، وأتواصل معهم، وظروف المعسكر لم تسمح لي بالحديث مع المهدي، وسأتواصل معه قريبا.