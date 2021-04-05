شكرا لقرائتكم خبر عن مدربا المقاصة "اللبناني والتونسي" يصلان القاهرة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر وصول مدربا المقاصة اللبناني بلال محيي الدين والتونسي أحمد بهلول إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لبدء مهمتها في مساعدة محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني خلال تدريب الفريق الفيومي.

ومن المقرر أن يسافر محيي الدين وبهلول إلى الإسماعيلية، بعد وصولهما إلى القاهرة للانضمام إلى معسكر الفريق الفيومي هناك، والذي سينطلق بدءا من اليوم ويستمر لمدة 4 أيام.

ويتولى بلال محيي الدين منصب المدرب العام في الجهاز الفني للمقاصة، بينما يتولى أحمد بهلول منصب مخطط الأحمال في الجهاز الفني، وهما الاسمين اللذين فضل عظيمة ضمهما لمساعدته في تدريب المقاصة.

ويدخل فريق المقاصة معسكرا مغلقا اليوم الإثنين بمدينة الإسماعيلية لمدة 4 أيام، ضمن تحضيراته لاستئناف مبارياته بالدوري، ويخوض الفريق الفيومى أول مباراة يوم 14 أبريل الجاري ضد بيراميدز بالجولة الـ16 من عمر الدوري الممتاز وهي فترة طويلة يستغلها الجهاز الفني فى إقامة معسكر مغلق للتعرف أكثر على اللاعبين وعلاج الأخطاء التى وضعت يديه عليه.

وطلب محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني للمقاصة من إدارة ناديه توفير معسكر مغلق، مستغلا عدم وجود مباريات لفريقه حتى يوم 14 أبريل ضد بيراميدز، في دخول تجمع بأحد الفنادق لتحفيظ اللاعبين طريقة لعبه وأسلوبه في التعامل مع المباريات، خاصة أنه تولى المهمة قبل يومين من مباراته ضد سموحة بالجولة الـ15 وهو وقت غير كاف لنقل أسلوبه للاعبين.