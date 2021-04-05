شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي.. حالة جدل مستمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، جدلا واسعا بعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي بالكونفدرالية، بعدما كان سببا واضحا في تكبد الهزيمة الأولى لبيراميدز في البطولة القارية هذا الموسم، خاصة أن طموحات الفريق هي تحقيق أفضل مما وصلوا إليه العام الماضي بالوصول للمباراة النهائية وخسارة اللقب على يد نهضة بركان المغربي.

ويترك إكرامي خلفه حالة من الجدل بقدر ما تسكن شباكه الأهداف الكوميدية، التي تبدو لسهولتها للحراس أنها لا تشبه ربع فرصة للتسجيل، لكن مع إكرامي حتى أشباه الفرص يمكن أن تصبح أهداف حقيقية تجر انتصارات وراء الانتصارات.

وخسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.

ونرصد في التقرير التالي أبرز أخطاء إكراميهدف غريب في المغرب

وفي مباراة بيراميدز والرجاء، أحرز عبد الإله مدكور لاعب الرجاء هدف التقدم لفريقه، بخطأ من شريف إكرامى حارس بيراميدز، الكرة كانت تسير في طريقها للخارج، لكن إكرامي ارتمى على الأرض، وحوّل وجهتها لمرماه، ليستمر مسلسل الأخطاء الكارثية للحارس.

خطيئة أمام تسديدة الجمل

عاتب جمهور السوشيال على اللاعب شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، بعدما وقع في خطأ تسبب في تسجيل هدف هز شباكه بتسديدة بعيدة من مصطفى الجمل لاعب الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري هذا الموسم.

خروج أفريقي للأهلي بتوقيع إكرامي

في مباراة أسيك أبيدجان في ملعب برج العرب عام 2016، والذي كان سببا رئيسيا في جلوسه على مقاعد البدلاء لفترة في عهد الهولندي مارتن يول، وخطأه في مباراة الأهلي والترجي، حيث فشل فى الإمساك بكرة جاءت من ركلة حرة مباشرة، سددها غيلان الشعلالي، لاعب الترجي، في الدقيقة 48 من زمن اللقاء، لتعبر من بين يديه وتدخل المرمي، ويتقدم الترجي التونسي 2-1 في المباراة التي انتهت 2-2 على استاد برج العرب ضمن ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

خطأ عمره أكثر من 10 سنوات

لا ينسى أحد الهدف الأول الذي سجله فريق طلائع الجيش في شباك الأهلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي جمعت الفريقين في الدوري الممتاز عام 2009 - 2010، وجاء الهدف بعد كرة رأسية ضعيفة فشل في التحكم بها لتسقط من يده، ويتابعها اللاعب ذاته في الشباك، ليحرم الأهلي من نقطتين غاليتين.

خطايا أمام المظاليم

موسم 2010 وعن طريق مدافع نادي بتروجت محمود سمنة في الدقيقة 66 من عمر المباراة، فشل إكرامي في إمساك الكرة وتابعها لاعب بتروجت في المرمى، والهدف الثالث كان في موسم 2009 خلال مباراة الأهلي والالومنيوم، وجاء من خطأ فادح لحارس الأهلي الذي انتظر الكرة، حيث سبقه مهاجم الألومنيوم في الوصول إليها وسجل الهدف.

فضيحة أمام أورلاندو

توالت أخطاء شريف إكرامي أمام أورلاندو الجنوب إفريقي في نسخة 2015 من الكونفدرالية، حيث جاء الهدف بعد تمرير الكرة بالخطأ لمهاجم المنافس والذي استغل الهفوة وأحرز الهدف.

توهان أمام أسيك أبيدجان

مرة أخرى وفي دوري أبطال أفريقيا ارتكب إكرامي خطأ ساذج أمام أسيك أبيدجان الإيفواري، والذي تسبب في هزيمة فريقه بهدفين لهدف في برج العرب، حيث مرت الكرة من بين قدميه وأكملها مهاجم أسيك في المرمى، كما أن الهدف السادس أحرزه على ساماتا لاعب نادي مازيمبي الكونغولي من رأسية ضعيفة مرت من تحت أيدي شريف إكرامي.

سقوط مدوٍّ أمام مازيمبي

وأمام مازيمبي في الكونغو كان الموعد مع خطأ كارثي أخر، حيث سقطت الكرة من يد شريف إكرامى وأكملها مهاجم الفريق الكونغولى في المرمى، بينما لقطة الهدف الثامن كان عن طريق اللاعب التونسي وليد الهيشرى، مدافع نادي الترجي التونسي، في بطولة دوري الأبطال الأفريقي موسم 2012 وكان هدف التقدم وبعدها تعادل السيد حمدى للأهلي.

خطأ كوميدي أمام الترجي

خطأ جديد أدى لهدف في مرماه من الترجي مشابه تماما لما فعله في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012، وتسبب إكرامي في وداع الأهلي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" في 2018، حيث وقع في خطأ جسيم خلال مباراة الذهاب، وتسبب في استقبال مرماه هدفًا بغرابة شديدة، قبل أن يضيف الوصل الثاني من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.