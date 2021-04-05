شكرا لقرائتكم خبر عن طارق سليمان: يجب أن يتعلم شريف إكرامي من محمد الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دور للمدرب الخاص بشريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، لأن هذه محنة صعبة، وتحتاج أن يكون الحارس قويا ليتجاوزها.

وقال سليمان، فى تصريحات تليفزيونية: "تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف، وعاد أقوى بعدها، ويجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات انفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا، ولكنه استعجل كثيرا في النزول، وكان يجب أن يكون أثقل من ذلك".

وأكد، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أن تمركز شريف إكرامي ورؤيته كانت جيدة ببداية هدف الرجاء الأول أمام بيراميدز، وقال: "شريف إكرامي قام بكل شىء جيد باستثناء التعامل مع الكرة، كان هناك خطأ وتسرع، وهذا سبب دخول الهدف بهذا الشكل".

وتابع: "كان يجب على إكرامى أن يؤمن القائم ويترك الكرة تمر خارج الملعب، لكنه تسبب في تغيير اتجاه الكرة إلى مرمى بيراميدز".

وخسر فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز من الرجاء المغربى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على ملعب محمد الخامس فى كازبلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى فى مشواره بالكونفدرالية بالموسم الحالى.

بتلك النتيجة اعتلى الرجاء قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، ويأتى بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، ونكانا الزامبى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث، ويقع نامونجو التنزانى فى المؤخرة بدون نقاط.