شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الزمالك: لجنة عماد عبد العزيز مستمرة وأزمة عاشور كبرت بدون داع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، الأنباء المتداولة حول رحيل اللجنة التي تدير النادي، برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، موضحا أن اللجنة تمارس عملها، وستكون موجودة في مران الزمالك غدا.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت تقديم اللجنة استقالتها من عملها، وسيتم تعيين لجنة جديدة عقب مباراة الفريق المقبلة بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمي للزمالك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "مصير اللجنة التي تدير نادي الزمالك فقط في يد وزير الشباب والرياضة وكل ما يتردد بخصوص رحيلها الآن شائعات، وإدارة الزمالك تؤكد مساندتها لكارتيرون في جميع القرارات الخاصة بالفريق".

وتابع الدردير: "إدارة نادي الزمالك تعاملت بحكمة مع قرار اتحاد السلة بخصوص لقاء الأهلي والزمالك، وأزمة إمام عاشور كانت بسبب استيائه من عدم البدء بشكل أساسي مع الفريق، لكنه لم يتجاوز في حق الجهاز الفني، تم توقيع غرامة على اللاعب مع نزوله للتدريب مع فريق الشباب".

حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًّا على مولودية الجزائر بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب 5 يوليو ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، أحرز الهدفين يوسف أوباما ومحمود شيكابالا، ليُحيى الفارس الأبيض آماله فى التأهل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

بتلك النتيجة، أصبح ترتيب مجموعة الزمالك كالتالى: الترجى التونسى فى المقدمة برصيد 10 نقاط، ومولودية الجزائر فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، والزمالك فى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتونجيث السنغالى فى آخر المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز فى مباراته المقبلة أمام تونجيث فى القاهرة، وينتظر تعثر مولودية الجزائر وخسارته من الترجى.