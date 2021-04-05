صامويل إيتو يوجه نصيحة لمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال صامويل إيتو لاعب المنتخب الكاميروني السابق، إن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حاليا في إفريقيا مثل محمد صلاح وزميله في ليفربول ساديو ماني واوباميانج لاعب ارسنال و الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وأضاف إيتو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" النجوم الذين ذكرتهم يمثلون قارة افريقيا خير تمثيل في أوروبا وفي دوري الأبطال ويقدمون مستوى مميز جدًا".

وعن الأفضل بالنسبة لمحمد صلاح حول مستقله مع فريقه الحالي ليفربول وجه لاعب برشلونة السابق نصيحة لنجم المنتخب المصري.

وتابع:" أعتقد أن على صلاح أن يختار ما هو مناسب له ولاسرته وفقا لظروفه كما كنت أفعل أنا حين كنت ألعب".

وأتم لاعب تشيلسي السابق تصريحاته:" مصر وطن بالنسبة لي وكنت سعيد للغاية حين تواجدت اثناء تقديم حفل الأفضل في إفريقيا".