اخبار الرياضه

صامويل إيتو يوجه نصيحة لمحمد صلاح

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال صامويل إيتو لاعب المنتخب الكاميروني السابق، إن هناك الكثير من اللاعبين الجيدين حاليا في إفريقيا مثل محمد صلاح وزميله في ساديو ماني واوباميانج لاعب ارسنال و الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وأضاف إيتو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" النجوم الذين ذكرتهم يمثلون قارة افريقيا خير تمثيل في أوروبا وفي دوري الأبطال ويقدمون مستوى مميز جدًا".

وعن الأفضل بالنسبة لمحمد صلاح حول مستقله مع فريقه الحالي ليفربول وجه لاعب السابق نصيحة لنجم المنتخب المصري.

وتابع:" أعتقد أن على صلاح أن يختار ما هو مناسب له ولاسرته وفقا لظروفه كما كنت أفعل أنا حين كنت ألعب".

وأتم لاعب السابق تصريحاته:" مصر وطن بالنسبة لي وكنت سعيد للغاية حين تواجدت اثناء تقديم حفل الأفضل في إفريقيا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا