مدرب المنتخب يوضح.. سبب مشاركة حامد وفتحي معًا.. ولعب شريف على حساب مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أوضح طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر الأسباب التي دفعت الجهاز الفني للاعتماد على طارق حامد مع حمدي فتحي أمام كينيا، كما تحدث عن سبب لعب محمد شريف على حسام مصطفى محمد ضد جزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا.

وقال مصطفى في تصريحاته لقناة "النهار" الفضائية: "الوصول إلى نهائيات أمم إفريقيا هو ربع المشوار، وهدفنا القادم هو تصفيات كأس العالم، وتقديم أداء أفضل، ثم بعد ذلك أمم إفريقيا لأن تواجد منتخب مصر في البطولة يعني أنه يجب أن ينافس على التتويج باللقب".

وتابع: "مستوى المنتخب يتصاعد منذ بداية التصفيات حتى الآن، لو نتذكر البداية تم استبعاد لاعبي بيراميدز واضطررنا أن نجلب كهربا وهو لا يشارك في المباريات، وهناك جانب أخر وهو قلة زمن المعسكرات، وتوقف الكرة بسبب فيروس كورونا، لكن اعتقد أن النهاية والأداء أمام جزر القمر كانت جيدة".

وأضاف :"فوجئنا بمستوى بعض اللاعبين خلال مباراة كينيا، لم نكن نعلم من يجب استبداله لأن عدد كبير من اللاعبين كان في غير مستواه، الطقس وإضاءة الملعب كانت مختلفة عما شاهدتوه في التلفاز والشناوي اشتكى منها كانا من النقاط السلبية خلال المباراة، لا أقول مبررات لكننا في النهاية حققنا النقطة التي حققت هدفنا من اللقاء".

وتحدث عن أزمة تعرض لها طارق حامد في المباراة، قائلًا: "طارق حامد لعب المباراة بحذاء أخر بعدما فقد الشنطة الخاصة به لأنها لم تصل من مصر لكينيا".

وانتقل للحديث عن اختيار الجهاز الفني للتشكيل: "حمدي فتحي يناسب لمركز 6 ومركز 8 ولذلك اعتمدنا عليه أمام كينيا، كما أنه يجيد اللعب بالرأس، ولذلك اعتبرنا أنه خيار جيد بجوار طارق حامد، وكل مباراة لها ظروفها وعدم الظهور بشكل جيد لا يعني أننا لن نعتمد على هذه الطريقة مجددًا".

وواصل: "مشاركة محمد شريف بدلًا من مصطفى محمد ليس لسبب فني، لكن لأننا في كل مباراة نقوم بإراحة بعض اللاعبين نتيجة التقارب الزمني، لكن من الناحية الفنية أيضًا شريف متحرك بشكل أكبر، ومصطفى محمد يلعب في منطقة الجزاء على الأغلب، واستغلال شريف لإخراج قلبي الدفاع من مراكزهم ساعد محمد صلاح وتريزيجيه، والفريق نفذ كل التعليمات التي وجعت لهم في المحاضرة".