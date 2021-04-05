نشرة الأحد.. بيراميدز يخسر أمام الرجاء.. ومعلول يظهر في مران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 4 ابريل 2021.

يغيب لمدة 8 أسابيع.. بيراميدز يعلن إجراء عملية جراحية لأسامة جلال

بسبب العنصرية.. "انسحاب ثم عودة" في مباراة فالنسيا وقادش بالليجا

بالفيديو.. تريزيجيه يسجل هدفين في 3 دقائق أمام فولهام

بخطأ من إكرامي وفضيحة دفاعية.. الرجاء يلحق ببيراميدز أول هزيمة "خارج أرضه" بالكونفدرالية

كين يتخطى صلاح في صراع هدافي بريميرليج

معلول يظهر في مران الأهلي.. وعبد الحفيظ يطمئن على إصابته

كهربا يشارك في مران الأهلي بعد الاعتذار

مجموعة الزمالك.. عمراني يعلن استقالته من تدريب المولودية

رسميا.. عودة الجماهير في نهائي كاراباو

رسميا.. كارتيرون يقرر إيقاف إمام عاشور