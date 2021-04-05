مدربه السابق: أخطاء إكرامي نتيجة عدم مشاركته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

برر طارق سليمان مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، خطأ شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز خلال لقاء الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال سليمان في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" :"هذه الأخطاء نتيجة عدم مشاركته مع الأهلي في آخر موسمين بسبب الدفع بمحمد الشناوي بصورة أساسية".

وتابع :"شريف إكرامي كان أساسيًا في الأهلي واستطاع أن يحصل على لقب دوري أبطال أفريقيا في خمس مناسبات سابقة، هذا الخطأ ليس للمرة الأول بل تكرر وعلى سبيل المثال في نهائي 2012 بمباراة الذهاب أمام الترجي وتعرضنا للهجوم من الجماهير لكن اللاعب كان بطل موقعة الإياب".

وواصل :"شريف تعرض لهذه المحنة كثيرًا، لكن عليه أن يقوي ومعه مدرب حراس مرمى يستطيع أن يساعده على ذلك للخروج من هذه المحنة".

وانتقد طارق سليمان تصرف إكرامي في الهدف الأول للرجاء، قائلاً :"إكرامي تعجل في التصرف مع الكرة مما أدى دخول الكرة لمرماه، لنرى محمد الشناوي مع الأهلي اللاعب لديه ثبات رائع مع الكرة".

وكان شريف إكرامي أخطأ من حيث التصرف مع الكرة في مباراة فريقه بيراميدز ضد الرجاء البيضاوي المغربي مما تسبب في هدف لصالح الفريق المغربي.

وتعرض بيراميدز للخسارة من الرجاء بهدفين دون رد في إطار الجولة الثالثة من منافسات الكونفدرالية الأفريقية، مما أدى إلى توقف رصيد بطل مصر عند ست نقاط في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن بطل المغرب متصدر المجموعة.