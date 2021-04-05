الزمالك: إمام عاشور لم يتجاوز.. ومشكلته أخذت أكبر من حجمها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف

أكد عمرو الدردير المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن مشكلة اللاعب إمام عاشور تم تداولها بشكل أدى إلى تضخيمها في وسائل الإعلام، حسبما وصف.

وأشار الدردير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن اللاعب لم يتجاوز في حق أي شخص بنادي الزمالك، لافتًا إلى أنه سيعود لتدريبات الفريق بصورة طبيعية بعد نهاية فترة عقوبته.

وقال متحدث الزمالك: "مشكلة إمام عاشور أخذت أكبر من حجمها، اللاعب غضب بسبب عدم بدايته للقاء مولودية الجزائر ولكن لم يتجاوز في حق أحد".

واختتم: "الجهاز الفني للزمالك قرر تغريم اللاعب وإبعاده عن المشاركة في تدريبات الفريق لفترة وسيعود بعدها بشكل طبيعي، ولجنة الإدارة تدعم القرار".

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن صباح اليوم، الأحد، معاقبة إمام عاشور وتغريمه ماليًا بسبب اعتراضه على الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون.