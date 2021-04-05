أسامة نبيه: لا نفكر في الماديات.. "إحنا فينا اللي مكفينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، على قيمة المكافأة التي منحت للاعبين بعد الفوز على مولودية الجزائر مساء أمس بهدفين دون رد.

وقال نبيه في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" لا نفكر في الماديات، إحنا فينا اللي مكفينا ".

وأضاف: " كان اللاعبين على أعلى مستوى أمام مولودية الجزائر، ولا نغفل أن لدينا مشكل ونحاول الفصل بين المشاكل الفنية والمشاكل الادارية".

وأوضح، أن الدوافع موجودة لدى اللاعبين، ونعمل وسط محيط من المشاكل ونعمل دائما لفصل اللاعبين عن ذلك.

وتابع:" نحتاج التوفيق بغض النظر عن مشاكلنا، وشيكابالا حين يتواجد ويصنع الفارق وظهر بشكل رائع وهذه ميزة من مميزاته".

وأكمل:" أي عقوبة سنعلنها لن نخوض في الحديث عنها بعد ذلك وعقوبة إمام عاشور لأجل غير مسمى بمعنى أنها ستنتهي في أي وقت ، وتفاصيل العقوبة مش لازم الناس تعرفها".

وأتم تصريحاته:" الكل دائما يرغب أن يشارك ولو حدث عكس ذلك يكون أمر سلبي لكن دون تجاوز".