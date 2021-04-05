مشاهدة هدف فوز الفيصلي على النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين – فيديو

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو مشاهدة هدف فوز الفيصلي على النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ضمن مباريات اليوم الاحد 4-4-2021.

خطف الفيصلي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب مستضيفه النصر بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسول بارك بالرياض.

ومن المقرر أن يواجه نادي الفيصلي فريق التعاون المتأهل سلفًا على حساب الفتح، في المباراة النهائية، وذلك لأول مرة في تاريخ مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر والفيصلي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

وتلقى الفيصلي صدمة قوية في الدقائق الأولى من المباراة، حيث أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه المدافع “روسي” عند الدقيقة التاسعة، إثر تدخله بتهور على لاعب النصر نور الدين أمرابط.

ورغم النقص العددي، صمد لاعبو الفيصلي باقي دقائق الشوط الأول، في ظل غياب التركيز عن النصر الذي لم يخلق أي فرصة خطيرة على مرمى مصطفى ملائكة.

وحاول لاعبو نادي النصر عدم فقدان الكرة بسهولة مع تقليل الأخطاء، فسنحت له فرص قليلة، ولكن لم تشكل خطورة على مرمى الفيصلي الذي حافظ على اداءه الدفاعي مع اعتماده على الهجمات المرتدة.

وفي ظل ضغط النصر لتسجيل هدف التقدم، تحصل الفيصلي على ضربة جزاء في الدقيقة (78)، حيث تلقى حكم الساحة إشارة من تقنية الفيديو “الفار”، أن المدافع عبد الله مادو أعاق تفاريس داخل المنطقة.

وتولى “جوليو تافاريس” تنفيذ ضربة الجزاء بنفسه، وسددها على يسار الحارس برادلي جونز، معلنًا تقدم الفيصلي بالهدف الأول في الدقيقة (81).

واستمات لاعبو الفيصلي على تقدمهم في النتيجة، حتى نهاية المباراة، ليتأهل عنابي سدير إلى المباراة النهائية من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب النصر.

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