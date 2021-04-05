مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على برايتون ويهزمه بثنائية

المنامة - ياسر ابراهيم -

استغل مانشستر يونايتد تعثر معظم منافسيه المباشرين على انتزاع بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه برايتون 2-1 الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وعزّز يونايتد رصيده في المركز الثاني بـ60 نقطة، بينما بقي برايتون في دائرة الخطر باحتلاله المركز السادس عشر مع 32 نقطة.



وكان ليستر سيتي صاحب المركز الثالث خسر على أرضه أمام مانشستر سيتي المتصدر صفر-2، في حين سقط تشيلسي سقوطاً مدوياً أمام وست بروميتش ألبيون 2-5.



وكان الضيوف الطرف الأفضل في الشوط الأول واستحقوا افتتاح التسجيل عبر مهاجم مانشستر يونايتد السابق داني ويلبيك الذي سدد كرة رأسية تصدى لها الحارس دين هندرسون، لكنها اصطدمت بويلبيك مجدداً ودخلت الشباك.



وعانى أصحاب الأرض في إيجاد ثغرة في دفاع برايتون المنظم فلم يسددوا سوى مرة واحدة بين الخشبات الثلاث في الشوط الأول.



ودخل يونايتد الشوط الثاني مصمماً على تغيير النتيجة ونجح في ذلك بعد هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى صانع ألعابه البرتغالي برونو فرنانديش الذي ناولها أمامية باتجاه ماركوس راشفورد، ليتابعها الأخير بحرفنة بعيداً عن متناول حارس برايتون (62).



وواصل يونايتد ضغطه وحسم له مايسون غرينوود النتيجة في صالحه عندما تلقى كرة عرضية من الفرنسي بول بوغبا وتابعها برأسه من مسافة قصيرة داخل الشباك رغم تدخل الحارس والمدافع بن وايت (83).

المصدر: فرانس برس