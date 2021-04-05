الامارات | كأس السلة «شرقاوي» للمرة التاسعة

شكرا لقرائتكم خبر عن كأس السلة «شرقاوي» للمرة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الشارقة بكأس رئيس الدولة لكرة السلة للمرة التاسعة في تاريخه، بفوزه أمس، على شباب الأهلي بنتيجة «81-79»، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على صالة نادي خورفكان، واحتاج خلالها «الملك» إلى حسم شوطها الإضافي بواقع «12-10» لضمان الفوز، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل «69-69».

واستعاد الشارقة لقب الكأس الذي غاب عنه منذ 11 عاماً، كما أضاف لقبه التاسع تاريخياً، منذ حصده لقب النسخة الأولى موسم (1977-1978)، فيما حرم شباب الأهلي مواصلة تحطيمه الأرقام القياسي للبطولة كأكثر الفرق فوزاً باللقب، بالاكتفاء عند حاجز الـ12 لقباً التي جاء آخرها موسم 2015-2016. وجاءت بداية المباراة متقاربة بين الفريقين، بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل بنتيجة «15-15»، قبل أن يتمكن الشارقة بصعوبة من حسم نتيجة الشوط الأول بفارق النقطة الوحدة بواقع «31-30»، بنيل لاعبيه الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «16-15».

ومع انطلاق الشوط الثاني، اعتمد شباب الأهلي على أسلوب الدفاع الضاغط، ما أتاح للاعبيه القدرة على استعادة زمام المبادرة والتقدم بفارق 12 نقطة مع نهاية الربع الثالث، بواقع «53-41» بنيلهم الأفضلية بنتيجة هذا الربع «23-10»، لتدخل المباراة في ربعها الرابع الذي عرف خلاله لاعبو الشارقة كيفية حسم نتيجته «28-16»، وفرض التعادل بانتهاء الوقت الأصلي للمباراة «69-69» الذي دفع الطاقم التحكيمي إلى احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، تمكن من خلاله «الملك» من رسم مشوار الفوز باللقب، بحسم نتيجته بواقع «12-10».

ويدين الشارقة في انتصاره باللقب، لتألق محترفه الأميركي تايلور ويلكسون، سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي، وتسجيله 22 نقطة، بجانب تألق الدولي راشد ناصر الذي لعب دوراً فاعلاً، خصوصاً في الربع الرابع، وتسجيله 11 نقطة.

وعقب انتهاء المنافسات، توّج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، الأبطال، بحضور رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي اللواء إسماعيل القرقاوي، ورئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي علي سالم المدفع، ورئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي اللواء محمد المري، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السلة، وأعضاء مجلس إدارة الناديين.

• الشارقة استعاد اللقب بعد غياب دام 11 عاماً.

• «الملك» احتاج إلى شوط إضافي للفوز «81-79».

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