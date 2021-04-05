الامارات | مدرب الجزيرة: كوسانوفيتش تدرّب كثيراً على هدفه في الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزيرة: كوسانوفيتش تدرّب كثيراً على هدفه في الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب مدرب الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الوصل 3-2، أول من أمس، في الجولة الـ23 من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن المباراة كانت قوية وصعبة للغاية، مشيراً إلى أن الهدف الثالث الذي منح الفريق النقاط الثلاث، تدرب عليه كثيراً اللاعب الصربي ميلوس كوسانوفيتش خلال تدريبات الفريق.

وقال كايزر في تصريحات صحافية: «سعيد جداً بأن كوسانوفيتش أحرز هدفاً من ركلة حرة مباشرة، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يحرز بها هدفاً بهذه الطريقة، في ظل أنه يتدرب كثيراً على تسديد الركلات الحرة خلال تدريبات الفريق».

وكان كوسانوفيتش أحرز الهدف الثالث لفريق الجزيرة من ركلة حرة مباشرة ليحقق الجزيرة فوزاً صعباً على الوصل، واستعاد الجزيرة صدارة ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، بعدما تعادل بني ياس مع الشارقة بهدف لكل منهما، وتراجع «السماوي» للمركز الثاني برصيد 49 نقطة، إذ إنه الهدف السادس الذي يحرزه اللاعب الصربي من ركلة حرة مباشرة خلال الموسم الجاري (خمسة أهداف في الدوري، وهدف في كأس الخليج العربي).

وقال مدرب الجزيرة كايزر: «سعيد جداً بالأداء الذي قدمه اللاعبون، إذ إن الأمر الإيجابي الأهم هو الاندفاع البدني من اللاعبين خلال المباراة، ما جعلهم يشعرون بإرهاق كبير في غرفة الملابس».

وأضاف: «لقد قاتلوا وحققوا الفوز أمام الوصل الذي تطور بشكل كبير في الفترة الماضية، كما أنني سعيد بأن علي مبخوت عقب تألقه مع المنتخب الوطني، واصل تألقه وأحرز هدفاً، بينما حالياً سيتوقف الدوري أربعة أسابيع حتى نعود للعب مرة أخرى».

• النجم الصربي سجّل ستة أهداف من «ركلة حرة » خلال الموسم الجاري.



• الجزيرة استعاد صدارة الدوري من بني ياس بفارق نقطة واحدة.

هيلمان: الحكم أبعد لاعبي الوصل أكثر من اللازم في الهدف الثالث

وجّه مدرب الوصل، البرازيلي أودير هيلمان، عتاباً لحكم المباراة، وقال في تصريحات صحافية: «عتابي إلى الحكم أنه في الكرة التي جاء منها الهدف الثالث للجزيرة، قام بإبعاد لاعبي الوصل مسافة أكبر من اللازم في الضربة الحرة، ما أسهم في استقبالنا الهدف الثالث».

وأضاف: «كنا نستحق الفوز، أو نتعادل على أقل تقدير، وفي النهاية النتيجة ليست جيدة، ولكن الجزيرة أحرز هدفاً لا أعلم إذا كان من تسلل، كما أنه لا أعلم إذا كان لدينا ركلة جزاء، والأمر نفسه بالنسبة إلى إلغاء هدف أحرزه الوصل بداعي التسلل».

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