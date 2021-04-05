الامارات | العروبة والإمارات أقرب إلى «المحترفين»

شكرا لقرائتكم خبر عن العروبة والإمارات أقرب إلى «المحترفين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريقا العروبة والإمارات من نيل بطاقتَي الصعود إلى دوري الخليج العربي، بعد أن تمكنا من تحقيق الانتصار في الجولة 19 من دوري الدرجة الأولى، واستفادا من الراحة الإجبارية لفريق البطائح، بعد أن تغلب العروبة على مسافي بثلاثية نظيفة، والإمارات على دبا الحصن (5-1).

وفي بقية نتائج الجولة، فاز دبا الفجيرة على الذيد (2-صفر)، والعربي على مصفوت (4-3)، فيما تعادل الحمرية مع التعاون (1-1).

ويتصدر العروبة ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، يليه الإمارات برصيد 36 نقطة، والبطائح (34 نقطة)، ودبا الفجيرة (28 نقطة، لكنه لعب مباراة أقل)، يليها العربي (25 نقطة)، ثم دبا الحصن (24 نقطة)، والحمرية (22 نقطة)، والتعاون (19 نقطة)، ومصفوت (16 نقطة)، ومسافي (15 نقطة)، والذيد أخيراً بنقطتين.

من جهته، وصف مدرب الذيد السابق محمد الطنيجي الجولات الثلاث المقبلة بأنها «صعبة جداً»، لكونها سترسم ملامح الفريقين الصاعدين وسط ظروف فنية غير معتادة، وغير مستغرب أن يتغير ترتيب فرق البطولة بشكل كامل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الجولات المتبقية في المنافسات هي الأقوى والأشد منافسة قياساً بالمواسم السابقة بسبب صعوبة المباريات المتبقية، وظروف الفرق التي تتنافس على خطف بطاقتي الصعود، خصوصاً آخر مباراة في الدوري، والتي ستجمع البطائح مع العروبة». وتابع: «بموجب ترتيب الفرق الحالي فإن أياً من الفرق صاحبة المراكز الثلاثة الأولى يمنع عليها التفريط في أي نقطة، خصوصاً البطائح الذي يحتاج الى الفوز بجميع مبارياته المتبقية، على أن تكون الأخيرة أمام العروبة بفارق ثلاثة أهداف، في حال فاز العروبة بجميع مبارياته حتى آخر مباراة». وأضاف: «مباريات الإمارات المتبقية أسهل فنياً (التعاون ومسافي ومصفوت)، لكن ذلك لا يعني ان الفريق ضمن الصعود، بينما مباريات البطائح هي الأصعب، لكونه سيلعب أمام دبا الفجيرة والعربي والعروبة، ولكن لا يوجد شيء مستبعد».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news